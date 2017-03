ATVIRAS LAIŠKAS

Gerbiamasis mere Rimantai Klipčiau,

2017-03-15 d. po pietų sužinojau, kad 10 val. vyksta (tiksliau, jau įvyko!) savivaldybės Kontrolės komiteto posėdis, kur turėjo būti svarstomas klausimas dėl Švenčionių miesto daugiabučių namų renovacijos darbų pirkimo Švenčionėlių g. 6, Taikos g. 13, Vilniaus g. 5, kur konkursas įvykdytas neaiškiu apklausos būdu. Į posėdį Kontrolės komiteto pirmininko prašymu turėjau būti pakviestas ir aš, šių namų gyventojų išrinktas atstovas. Kažkodėl nei savivaldybės administracija, nei Jūs tuo nepasirūpinote, pasiteisindami tuo, jog neturite mano kontaktų. Tai apgailėtinas ir gėdingas melas. Mano kontaktus Jūs turit jau nuo gruodžio mėnesio, kai prasidėjo ginčai dėl rangos darbų pirkimo nutraukimo. Skelbiatės savo žiniasklaidoje ir facebook‘e, koks geras esate, tuo jau primenate tarybinių laikų pirmuosius sekretorius, „kabindamasis sau ant krūtinės medalį po medalio“ už svetimus nuopelnus, tačiau nuolat vengiate nepatogių situacijų, pažiūrėti žmonėms į akis. Turbūt logiška yra išklausyti abi puses dėl susiklosčiusios situacijos. Tikras ūkiškas šeimininkas taip ir būtų pasielgęs, tačiau jūs nesugebėjote. Matyt, labai nepatogu...

Š. m. sausio 18 d. paskutiniame susirinkime su gyventojais, kurio ir susirinkimu nepavadinsi, Jūs išvarėt lauk pensininkus, žiniasklaidos atstovus, o galiausiai žadėjot iškviesti BETOS ir Šiaulių banko atstovus.

Įsiklausykite, dėl ko: o gi dėl sutarties nutraukimo tarp perkančiosios organizacijos UAB „Švenčionių švara“ ir jūsų mylimo rangovo UAB „Nimetus“, kuris stebuklingai, atėjus Jums į valdžią, per apklausas įsisavina nemažą dalį rajono biudžeto pinigų. Paaiškinkit, kuo čia dėti BETOS ir banko atstovai? Ar tiesiog neturėjot pasiteisinimo? Kur žadėtas susirinkimas? Gyventojai laukia jau 2 mėnesius. Negavome nei vieno atsakymo nei iš „Švenčionių švaros“, nei iš savivaldybės, jokio raštiško atsakymo. Visapusiškai ignoruojate mūsų prašymus.

Tuo tarpų Jūsų neaiškūs žmonės, greičiausiai UAB „Nimetus“ ir „Švenčionių švaros“ atstovai, skleidžia melagingą informaciją gyventojams, teigdami, kad gyventojai praras finansavimą arba dalį jo.

Gyventojai galėtų prarasti dalį finansavimo, 5 proc. nuo investicinio plano (ir tai dar yra nepatvirtinta) tik tuo atveju, jeigu administratorius („Švenčionių švara“) laiku neįgyvendintų šio projekto, t.y. iki šių metų pabaigos. Tačiau tai būtų tik administratoriaus atsakomybė, dėl jo nekompetencijos arba galimų sąsajų su korupciniais ryšiais, už kuriuos jie privalėtų atsakyti civilinio kodekso tvarka ir atlyginti patirtus nuostolius gyventojams.

Jeigu viskas vyktų skaidriai, daugiabučiai namai jau būtų turėję techninius darbo projektus ir statybos leidimus.

Kita vertus, pamąstykime logiškai: savivaldybė ir „Švenčionių švara“ planuoja įgyvendinti 9 daugiabučių modernizacijos projektus šiais metais, kuriems net nėra agentūros patvirtinti investiciniai planai, nebuvo surengti susirinkimai dėl priemonių paketo pasirinkimo, nėra gyventojų raštiško pritarimo, nepaskelbti pirkimo darbai, kur pastarieji kelia didžiausių abejonių. Neatlikta daugybė veiksmų, o namai yra nemaži, po 70-80 butų. Jų vien projektavimo ir rangos darbai užims nemažą laiko dalį. Savivaldybė ir „Švara“ teigia, kad šių 9 daugiabučių namų modernizacijos projektus jie spės įgyvendinti šiais metais, bet mūsų 3 mažiukams namukams jau nebeliko laiko įgyvendinti šiais metais?

Gyventojai, netikėkit tuščiais pažadais, kad pasilikdami šį rangovą (valdžios kažkodėl labai mylimą UAB „Nimetus“), nenutraukę šio abejotino pirkimo, gausite pigesnę kainą.

Kitų namų, kurie rengiasi renovacijai, gyventojams patarimas - nesileiskite apgaunami ir apiplėšiami. Ir Jums gali „APKLAUSOS“ būdu parinkti brangesnį rangovą, o mokėsite skolas du dešimtmečius Jūs.

Nesu naivus ir netikiu Jūsų, mere, aplinkos skleidžiamais ironiškais pasakymais: „Negausit jūs pigesnių darbų ir realios rinkos kainos“. Kaip tai paaiškintumėt?

Žmonės, susimąstykite, kodėl 3 mėn. yra vilkinamas preliminarios sutarties nutraukimas, nors gyventojai to reikalauja ir turi tokią teisę. Kodėl nepaskelbtas VIEŠAS pirkimas rangos darbams įvykdyti? Gal jau yra atsiskaityta žmonių pinigais į priekį? Atlikti neaiškūs sandoriai, kur figūruoja įmonės, dalyvaujančios mūsų 3 daugiabučių namų pirkime APKLAUSOS būdu. Tuo pačiu laiku išpirktas iš vieno vietos verslininko, kaip oficialiai teigiama, buvęs mero tėvų namas, kuris 2001 m. už skolas buvo parduodamas varžytinėse. Kas vyksta rajone, mere?

Visuotinai pripažinta, kad pirkimas apklausos būdu yra pats palankiausias būdas praplauti pinigams. Kodėl Švenčionių savivaldybėje jis yra taip pamėgtas? Proteguojant vienas ar kitas verslo grupuotes, yra iškreipiama rinka, o galiausiai nukenčia vartotojai, gaudami galutinį produktą už didžiausią kainą ir dar abejotinos kokybės. Nukenčia vietinės įmonės, kurios yra vejamos iš rajono dirbti kitur. Kodėl nė viena rajono statybinė firma negavo kvietimo dalyvauti pirkime apklausos būdu?

Pirkdami apklausos būdu darbus, kurie neatitinka rinkos kainos, jūs, valdžiažmogiai, apiplėšiate renovuojamų namų gyventojus, atimate pinigus iš vaikų, sumažindami biudžetą, pavyzdžiui, švietimui ir kultūrai.Dėl to mano vaikas gali neturėti pirmos šokių klasės meno mokykloje, dėl to visi biudžetininkai veržiasi diržus, mažinasi etatus ir algas. Kai kurie jau mąsto palikti mūsų rajoną. Kam tos išpūstos investicijos į neaiškius projektus ir dar per apklausas, kai greitu laiku neliks žmonių kurti kažkokią pridėtinę vertę mūsų rajone? Gyventojų skaičius katastrofiškai mažėja.

Mere, jeigu Jūs esate verslo vadybos bakalauras, tai ar reikia Jums aiškinti sveikos rinkos dėsnius: kaip taupyt, racionaliai naudoti lėšas ir skatinti vartojimą?

Dauguma žmonių supranta, kas šitą košę verda. Kažkas žūtbūt pasiryžęs susitvarkyti savo finansinius reikalus gyventojų sąskaita. Manau, tai paskutinė Zuoko komandos ir šio mero kadencija.

Kaip užauginti sveiką, konkurencingą produktą rinkoje, dėl kurio būtų patenkintas galutinis vartotojas, kai valdžios institucijos bando siekti asmeninės naudos, o verslininkų grupuotės, nesugebėdamos dirbti konkurencingai, teikiant geriausios kainos ir kokybes balansą, racionaliai panaudojant žmonių ir Europos skiriamas lėšas, ieško lengviausios išeities, t.y. bando apvogti silpniausią ir labiausiai pažeidžiamą socialinį sluoksnį – pensininkus, vaikus. Kaip tokioje iškreiptoje rinkoje gali sklandžiai ir efektyviai vykti būstų renovacijos procesai? Kaip galima pasitikėti tokios valdžios atstovais kurie savo žiniasklaidos priemonėse deklaruoja kad „šunys loja, o karavanas eina“. Mere, ar Jūs mus laikote šunimis?

Žmonės, prašau Jūsų tik vieno - atsakingai pasirinkti sprendimus, nepasiduoti tuštiems rajono valdžios pažadams, atsirinkti melą nuo tiesos, nenuleisti rankų ir apginti savo teises.

Olegas SUSVILA

Švenčionių m. renovuojamų namų Švenčionėlių g. 6, Taikos g. 13, Vilniaus g. 5 gyventojų išrinktas atstovas