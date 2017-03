Ką reikėtų žinoti apie legioneliozę? Kaip išvengti šios ligos?

Trys mirties nuo legioneliozės atvejai Vilniuje pasėjo nerimą ne tik sostinėje, bet ir Švenčionių rajono gyventojų tarpe. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Vilniaus departamentas, vykdydamas užkrečiamųjų ligų židinių epidemiologinę diagnostiką nustatė, kad legionelioze susirgę vilniečiai užsikrėtė namuose. Legionella bakterijų aptikta daugiabučių, kuriuose gyveno šie žmonės, karšto vandens sistemose.

Kas yra legioneliozė?

Legioneliozė yra ūminė infekcinė liga, kurią sukelia Legionella bakterijos. Ji pasireškia ūmiu plaučių uždegimu arba gripą primenančia liga. Tai nėra dažna liga. Tyrimų metu nustatyta, kad tik iki 5 proc. užsikrėtusiųjų ja suserga, tačiau pasitaiko ir mirties atvejų. Lietuvoje šiais metais užregistruoti trys legionierių ligos atvejai, o pernai legioneliozė buvo diagnozuota vienuolikai šalies gyventojų.

Dažniausiai šia liga suserga silpno imuniteto asmenys, taip pat sergantys lėtinėmis ligomis.

Kaip ši liga plinta?

Nedideli Legionella bakterijų kiekiai randami natūralioje aplinkoje: upių ir ežerų vandenyje, dirvožemyje, didesni kiekiai – visuomeninės ir gamybinės paskirties objektų karšto ir šalto vandens sistemose. Šiose sistemose nusėdęs dumblas, rūdys pagerina sąlygas Legionella bakterijoms daugintis. Daugėjant oro kondicionavimo, įvairių vandens baseinų, sūkurinių vonių bei kitos vandens įrangos buityje, didėja galimybė šioms bakterijoms plisti. Legionella bakterijos gali daugintis karšto ir šalto vandens talpyklose, šiltame vandenyje, vamzdžiuose, kuriais silpnai ar visai neteka vanduo, apnašomis padengtuose vamzdžiuose, dušuose ir čiaupuose.

NVSC Vilniaus departamento Švenčionių skyriaus specialistaiatkreipia dėmesį, kad legionella bakterijos plinta per vandens dulksną (aerozolius), dažniausiai dėl netinkamai prižiūrimos ar sukonstruotos vandentiekio sistemos. Legionella bakterijos dauginasi +20 oC - +50oC temperatūros vandenyje, o aukštesnėje nei +50 oC temperatūroje bakterijos gyvuoja, tačiau nebesidaugina. Legionella bakterijos žūva, kai vandens temperatūra pakyla virš + 65oC.

Legionelioze galima užsikrėsti įkvėpus bakterijomis užteršto vandens aerozolio .

Liga neperduodama vienam žmogui nuo kito.

Liga neužsikrečiama geriant ar maisto ruošimui vartojant Legionella bakterijomis užterštą vandenį.

Liga neplinta iš vieno namo į kitą .

Šios bakterijos vandenyje atsiranda dėl nepakankamos karšto vandens temperatūros sistemoje. Kuo ilgesnė ir techniškai sudėtingesnė vandentiekio sistema, tuo didesnė rizika Legionella bakterijų atsiradimui.

Kokios legioneliozės prevencijos priemonės?

NVSC Vilniaus departamento Švenčionių skyriaus specialistai primena, kad viena pagrindinių legionierių ligos profilaktikos priemonių yra tinkamas karšto ir šalto vandens temperatūrų režimo palaikymas. Karšto vandens temperatūra čiaupuose turėtų būti +50 - +60 ºC, šalto – mažesnė kaip +20 ºC.

Legionellabakterijos vandens sistemoje nukenksminamos terminiu būdu (aukšta temperatūra) ir dezinfekuojant autorizuotais biocidais.

Švenčionių rajono ekstremalių situacijų komisija 2017 m. kovo 15 d. nutarė pavesti rajono daugiabučių namų administratoriams 2 kartus per metus atlikti terminės dezinfekcijos procedūras daugiabučiuose.

Kokios temperatūros vanduo turi būti tiekiamas gyventojams?

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose visą laiką turi būti ne mažesnė kaip +50oC. Esant mažesnei temperatūrai vandenyje susidaro sąlygos atsirasti ir daugintis Legionella bakterijoms.

Ką daryti gyventojams, jeigu jie nežino, ar jų daugiabutyje tinkamai prižiūrima karšto vandens sistema?

Karšto vandens sistemų prižiūrėtojai privalo daugiabučių namų gyventojams tiekti tinkamos kokybės karštą vandenį bei įgyvendinti profilaktines priemones, kad būtų išvengta karšto vandens sistemos taršos Legionella bakterijomis.

Daugiabučių namų gyventojai turi reikalauti iš karšto vandens sistemų prižiūrėtojų, kad jiems būtų tiekiamas tik tinkamos temperatūros karštas vanduo. Tad kiekvienu atveju, jeigu kyla klausimų dėl vandens kokybės ar nepalaikomos temperatūros, pirmiausia reikėtų kreiptis į savo namo administratorių, į karšto vandens sistemos prižiūrėtoją.

Ką daryti gyventojams, jeigu yra žinoma, kad tiekiamas karštas vanduo nėra pakankamos temperatūros?

Kilus įtarimų, kad vandens temperatūra butuose nepakankama, galima kreiptis į karšto vandens sistemos prižiūrėtoją, kad temperatūra būtų pakelta. Jeigu problema nesprendžiama, jeigu karšto vandens tiekėjas dėl kokių nors priežasčių nevykdo gyventojų prašymo, reikėtų apie tai pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai, kuri kontroliuoja šilumos ir karšto vandens tiekėjus.

Jolanta SAVICKIENE

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamento Švenčionių skyriaus vedėja