Nelaimės. Kriminalai. Gaisrai.

Medį Švenčionėlių centre tiesiog „nuskynė“

Kovo 18 d. 23 val. 10 min. gautas pranešimas apie eismo įvykį Švenčionėliuose, ties Vilniaus g. 1, kurio metu apvirto automobilis AUDI A4 ir nukentėjo vairuotojas (gim. 1998 m.). Medikai jį be sąmonės nuvežė į ligoninę ir paguldė į reanimacijos skyrių, be to, pranešė laukiantys reanimacijos automobilio pervežti nukentėjusįjį į Vilniaus ligoninę. Į ligoninę apžiūrai buvo nuvežtas ir keleivis, gim. 1992 m., jam nustatytas 2,11 prom. girtumas. Po medikų apžiūros jis buvo išleistas namo, sužalojimų nenustatyta. 2017-03-19 15.00 val. policija susisiekė su VGPUL medicinos personalu ir sužinota, kad AUDI vairuotojui lūžę abiejų kojų šlaunikauliai, atlikta operacija, paguldytas stebėjimui į antrąjį reanimacijos skyrių.

Pirmadienį eidami į darbą žmonės Vilniaus g. pasigedo liepos – jos kaip nebūta, ir šakelės surinktos.

Apvogė Seimo narį A.Ažubalį

Kovo 17 d. 16.30 val. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo Seimo nario Audroniaus Ažubalio (gim. 1958 m.) pranešimą, kad jis pastebėjo, jog iš jo sodybos, esančios Švenčionių r., ūkinio pastato, nulaužus durų spyną, pavogtas traktoriukas-žoliapjovė. Nuostolis - 2300 eurų.

Sužalotas peiliu dar ir smurtavo

Kovo 19 d. apie 15 val. 20 min. Švenčionių r., Pabradėje namuose rastas neblaivus (2,47 prom.) vyras (g. 1976 m.), kuris nežymiai sužalotas peiliu į pilvą. Nukentėjusysis į med. įstaigą vykti ir paaiškinti įvykio aplinkybes atsisakė. Motina (g. 1948 m.) paaiškino, kad grįžusi į namus pastebėjo sužalotą sūnų, kuris, kilus žodiniam konfliktui, trenkė ranka jai į veidą tuo sukeldamas fizinį skausmą. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d.

Rastas apdegęs kūnas

Kovo 20 apie 8 val. 31 min. Švenčionių r., Pabradėje, namo kieme, esančiame Arnionių g., rastas ant nugaros gulinčio nuogo ir apdegusio vietos gyventojo (gim. 1979 m.) kūnas. Įvykio aplinkybės kol kas neaiškios. Švenčionių r. policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Kūnas išvežtas teismo medicinos ekspertams

Degė pirtis

Apie 17 val. Švenčionių rajone, Pabradėje, Lauko gatvėje, nudegė pirties stogas ir išdegė jos vidus. Nuo ugnies apsaugotas už 5 m esantis daugiabutis.

Parengta pagal PD ir PGD inf.