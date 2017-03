Nelaimės. Kriminalai. Gaisrai.

Sumušė motiną ir jos sugyventinį

Kovo 12 d. Švenčionėliuose apie vienuoliktą valandą vakaro 34 metų vyras pakėlė ranką prieš savo 57 metų mamą ir jos gyvenimo draugą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vyras smurtavo prieš sugyventinę

Kovo 8 d. Švenčionėliuose tarp 29 metų vyro ir 26 metų jos sugyventinės kilo konfliktas. Jaunas vyras abiem rankomis griebė moterį už chalato atlapų ir pradėjo ją tempti iš kambario. Nukentėjusiajai bandant ištrūkti iš smurtautojo, jis griebė moterį už dešinės rankos ir stumtelėjo ją. Moteris krito ir atsitrenkė galva į durų staktą. Smurtautojas sulaikytas ir uždarytas į Švenčionių r. PK areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mušė mažametį sūnų

Kovo 13 d. apie 19 val. Švenčionių r., Strūnos k., namuose, neblaivus (1,38 prom. alkoholio) vyras (g. 1976 m.) delnu kelis kartus sudavė mažamečiui (g. 2009 m.) sūnui į galvos sritį. Po medikų apžiūros mažametis paliktas namie su mama. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d.

Savaitės statistika

Nuo 2017-03-06 iki 2017-03-12 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariate užregistruoti 95 informaciniai pranešimai, pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai.

Per savaitę į policijos komisariatą buvo pristatyta 12 asmenų, 7 iš jų buvo neblaivūs, 5 patalpinti laikino sulaikymo patalpoje.

Areštinėje per savaitę pabuvojo 5 asmenys, 3 įtariami padarę nusikalstamą veiką.

Iš viso pagal LR ANK surašyti 56 protokolai. Už KET pažeidimus surašyti 27 protokolai: neblaivių vairuotojų buvo 1, neblaivių dviratininkų - 2, be saugos diržų – 3, be vairuotojo pažymėjimo – 5, pėsčiųjų pažeidimai – 1, dviratininkų pažeidimai – 2.

Nubausti 12 asmenys, kurie viešoje vietoje pasirodė neblaivūs, fiksuoti 4 chuliganizmo atvejai ir 1 vagystės.

Švenčionių r. PK inf.