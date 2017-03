Šaltas dušas merui išblaivyti nuo euforijos

Tarybos nario Vytauto VIGELIO pareiškimas rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Atsibodo, mere, jūsų kalbos apie rajono traukimą iš skolų per tuos dvejus metus. Tik tą ir girdime. Taip, skolų buvo susikaupę, bet reikia nepamiršti, kad buvo ekonominė krizė ir jos pasekmės.

Paanalizavau 2015-2016 metų biudžetą. Jums tiesiog pasisekė, kad atėjote geru laiku, kai visoje Lietuvoje buvo augimas, geras biudžeto surinkimas. Švenčionių rajonas niekuo neišsiskiria iš visos Lietuvos, o gero biudžeto surinkimo nelaikykite savo nuopelnu – biudžetą surenka mokesčių inspekcija. 2014 m. rajono biudžetas buvo įvykdytas 96 proc., 2015 m. - 105,2 proc., gauta 500 tūkst. eurų viršplaninių lėšų. 2016 m. vėl gauta apie 300 tūkst. viršplaninių lėšų. Jau susidaro 700 tūkst. eurų viršplaninių lėšų. Jums atiteko geras mūsų komandos palikimas – daugelio projektų vykdymas baigėsi, vien iš šių projektų į biudžetą sugrįžo 310 tūkst. eurų, dar 400 tūkst. eurų iš renovacijos. Dar iš socialinės paramos lėšų liko nepanaudota 100 tūkst. eurų, kita tiek – iš vietinės rinkliavos mokesčio už atliekų surinkimą, kurį žadėjote atėję į valdžią mažinti pirmiausia, bet per dvejus metus taip ir nesumažinote. Per dvejus metus į biudžetą įplaukė 2 mln. eurų papildomų lėšų be jokių pastangų. Štai iš ko grąžinote skolas. O kur čia jūsų nuopelnas?

Čia nėra koks biznio planas „savivaldybė“, gerbiamieji. Nėra lėšų nei daugiau, nei mažiau, o tiek, kiek apsprendžia objektyvios ekonominės aplinkybės. Juo labiau, kad naujoji valdžia jokių reformų nedarė. Mūsų buvo padaryta administracinė reforma – savivaldybės administracijoje iš 303 etatų liko 230, sujungėme seniūnijas. Reformą vykdėme mes, ekonominį efektą gavo jau nauja valdžia.

Pabrėžiu, visoje Lietuvoje jau dvejus metus buvo gera situacija, augo BVP, geros ir 2017 m. prognozės – BVP augimas 2,9 proc.

Taigi, mere, nereikia sakyti: „Koks aš geras ir gražus – atėjau, ir grąžinome skolas.“

Kalbate susitikimuose, giriatės, prisiimate svetimus nuopelnus.

Pažiūrėkime toliau. Per dvejus metus – nė vieno naujo VIP (valstybės investicijų programos) projekto. Kaip ir 2015 metų pradžioje, tie patys mūsų pradėti 4 projektai, ir tie menkai juda: 2 mokyklos, 2 kultūros centrai ir ligoninė. Nė vieno naujo VIP projekto, nors mero darbotvarkėje nesibaigiantys „vizitai Vilniuje“. Rezultatų tai nėra. Švenčionėlių ir Pabradės kultūros centrams skirta apie 70 tūkst. Eur. Kas tai yra? Buvo numatyta šimtai tūkstančių. Lėšų nėra, nes nėra darbo su centrinės valdžios institucijomis.

Ruošiamasi Lietuvos 100-mečio minėjimui, o kultūrai lėšų skirta pusmečiui išgyventi. Rezervo augimui nesimato – MMA didinti neplanuojama, daug naujų darbo vietų nesusikurs, nes nėra kam dirbti, kas išvažiavo - jau negrįš. Matome, kiek sugrįžo per dvejus metus...

Biudžete savivaldybės darbams – 1 mln. 216 tūkst. (apie 4 mln. litų!). Kada taip buvo?

Nuspręsta užkasti milijonus po žeme, kai daugiau kaip pusė žmonių neturi už ką jungtis prie tų vamzdynų. Kiek nutiesta, o prisijungia pusė gyventojų ar mažiau. Nežinote situacijos?

Vienintelis dalykas – sumažėjo skolos, bet tai ne jūsų dėka. Liko pora metų – pradėkite dirbti.