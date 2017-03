„Camelia“vaistininkai pataria kaip pasveikti greičiau ir sutaupyti

Nors Švenčioniųrajone gripo epidemija jau atšaukta, mažųkainųvaistiniųtinklo „Camelia“vaistininkai pataria daugiau dėmesio skirti profilaktikai, neužsiimti savigyda ir užkirsti keliąligųpaūmėjimams bei komplikacijoms. Pavasarįsusirgti peršalimu rizika nemažėja, todėl rūpintis savo sveikata vertėtųir atėjant šiltesniems orams. Specialistųteigimu, profilaktikai bei pirmiesiems simptomams gydyti nėra būtini vaistai, taip pat puikiai tinka ir natūralios priemonės.

Racionaliai ir taupiai

Pasak Švenčionėliuose veikiančios mažųkainųvaistiniųtinklo „Camelia“vaistininkės Aurelijos Stukaitės, dauguma pacientųįvaistinęateina greičiau nei kreipiasi įgydytoją.

„Siaučiant gripui ir peršalimo ligoms vaistinėse ženkliai padaugėja žmonių. Dalis jųkreipiasi su įsisenėjusiais ligos simptomais, po chaotiško savigydos kurso. Tokiems pacientams dažniausiai rekomenduojame kuo skubiau kreiptis įgydytojus. Kiti pacientai –tai įsavo organizmąįsiklausantys žmonės, pagalbos ieškantys vos tik pajunta pirmuosius simptomus. Tokiems pacientams galime duoti profesionaliųpatarimų, pasiūlyti, kaip gydytis, įkąatkreipti dėmesįir sutaupyti pinigų“, –patarėvaistininkė.

A.Stukaitės teigimu, vienas svarbiausiųpatarimų–įsimptomus reaguoti rimtai ir atskirti, kada peršalote, o kada užpuolėgripas.

„Šiųligųsimptomai skiriasi. Gripas užklumpa staiga ir žmogus ima jaustis prastai –apima didelis bendras silpnumas, karščiavimas –daugiau nei 38 °C, būdingas ir daug stipresnis raumenų, galvos, akiųobuoliųskausmas, nemalonus jausmas krūtinėje. Retai gripo metu būna sloga, čiaudulys, gerklės skausmas. O būtent šie nemalonūs simptomai yra peršalimo ligųpranašai“, –sakė„Camelia“vaistininkė.

Vaistininkės teigimu, būtent tie, kurie atidžiau reaguoja įorganizmo siunčiamus signalus ir renkasi racionalųgydymąsi, ne tik pasveiksta greičiau, bet ir dažniausiai serga lengvesne ligos forma.

„Chaotiška savigyda ne tik neveiksminga, bet ir tiesiogine to žodžio prasme brangiai kainuoja. Pirkdami vaistus ar preparatus savo nuožiūra, nepasitaręsu vaistininkais ar gydytojais, išleidžiate pinigų, o norimo rezultato nepasiekiate. Tuomet tenka alinti organizmąpapildomomis vaistųdozėmis. Tad norėdami ne tik greičiau pasveikti, bet ir sutaupyti, visas priemones vartokite racionaliai, pasitaręsu vaistininku“, –pabrėžė„Camelia“vaistininkė.

Profilaktika ir prevencija visada kainuoja mažiau

Anot A.Stukaitės, efektyviausia profilaktinėpriemonės priešligas yra stiprus imunitetas. Tik ligonio imuninėsistema gali susidoroti su infekcija. Per keletądienųji pradeda gaminti efektyviai su peršalimąsukėlusiu virusu kovojančius antikūnius.

„Svarbu padėti organizmui pačiam kovoti su virusais. Sudėtiniai vaistai nuo peršalimo gerina savijautą, malšina simptomus, bet ligos negydo. O jei jie vartojami neracionaliai, liga gali net užsitęsti. Kol liga tik prasideda, jos simptomus gali palengvinti augaliniai preparatai, paprastos procedūros. Žinoma, visųšiųpriemoniųverta imtis tik pasitarus su specialistu“, - pabrėžėvaistininkė. Aiškiausias ženklas, kad organizmas kovoja su virusais, yra karščiavimas ir sloga. Neskubėkite bet kokia kaina mažinti karščiavimo - nors ūminius simptomus ir nuslopinsite, bet susilpninsite gynybines organizmo jėgas. Karščiavimas sudaro nepalankias sąlygas ligos sukėlėjams, todėl temperatūros, jei ji ne didesnėnei 38 °C, mažinti nereikėtų.

„Žinoma, niekas kitas mumis taip nepasirūpins, kaip mes patys. Peršalimas - tai pirmiausia nuovargio liga. Tik nusilpęs organizmas neatsparus virusams. Taigi jei mylėsime ir stebėsime save, gerai maitinsimės, pakankamai pailsėsime, imsimės priemoniųligai įveikti, peršalimo ligųsezonas rūpesčiųmums nepridarys“, –reziumavo „Camelia“vaistininkė.

