REPLIKA. Mero bendrapartietis valstybiniu transportu važinėja į barą

Kiečiausią rajone teisininką, kurį parengė Minsko milicijos mokykla, valdžia labai lepina

Buvo mūsų šalies istorijoje toks faktas: Seimo pirmininkas neteko posto po to, kai žurnalistai užfiksavo, kaip Seimo automobiliu į miškelį atlikti gamtinių reikalų buvo pavėžėtas Seimo kanclerio šuo...

Mūsų rajone iki tokio principingo požiūrio – kaip iki Mėnulio. Valdiškais automobiliais važinėjasi nesivaržydami ne tik aukštas pareigas užimantys asmenys, bet ir žemesnio rango jų partiečiai, tačiau kol kas niekas postų nepraranda. Tai matant rajono gyventojams trūko kantrybė. Mūsų skaitytojas atsiuntė nufotografavęs, kaip UAB „Švenčionių švara“ priklausantis automobilis stoviniuoja prie baro beveik kasdien. Skaitytojas tikina, kad užfiksuotas atvejis – ne pirmas ir toli gražu ne vienintelio asmens. „Valdžia akyse įžūlėja, - sakė švenčioniškis. - Tik pažiūrėkite, juristas juk valdiškos įmonės automobilį naudoja ne darbo reikalais, o po barus važinėjasi“.

Kovo 2 d. nufotografuotas prie baro automobilis (dešinėje) valst. Nr. CGJ 557 priklauso komunalinei įmonei UAB „Švenčionių švara“, jis priskirtas asmeniškai įmonės juristui Marjan Chmelevskij, lyg kokiam ministrui. Tai bent! Rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir metrikacijos skyriaus vedėjas Vygandas Kastanauskas ir tai tokių privilegijų neturi – tik kabinetą ir kompiuterį.

Ir kuo gi tas komunalinės įmonėlės juristas Marjan Chmelevskij taip nusipelnė? Pasirodo, jis mero partijos – Lietuvos laisvės sąjungos – narys, savivaldybių rinkimų sąraše buvo pirmajame dešimtuke – 9-as. Smalsus skaitytojas sako sužinojęs, kad tas žymusis juristas yra dirbęs milicijoje ar tai policijoje, baigęs Minsko milicijos mokyklą. Tiesa, pats tuo girtis nemėgsta, net rinkimų kandidato anketoje vietoj išsilavinimo paliko tuščią eilutę.

Ir kaip nebranginsi tokio specialisto, kur kitą tokį rasi? Rajono valdžiai tarp savo menkaraščio kontingento ir taip sunkiai sekasi surasti kadrus – jau pusė kadencijos, o du skyriai savivaldybėje iki šiol be vedėjų, dvi švietimo įstaigos – be vadovų, dvi seniūnijos – be seniūnų.