Statybų bendrovės dukterinė įmonė nusipirko buvusį Klipčių namą

Trečiadienio laikraštyje rašėme, kad rajone žinomo veikėjo - praeityje verslininko, vėliau ūkininko ir politiko Rimo Klipčiaus, rajono mero Rimanto Klipčiaus tėvo, šeimos namą už 140 tūkst. eurų nupirko Vilniuje registruota UAB „Patika“, turinti vos vieną darbuotoją ir nurodanti metinę apyvartą iki 200 tūkst. eurų. Išleido vos ne visus pinigus? Šios bendrovės vienintelis akcininkas yra UAB „Struktūra“ - nurodanti per 100 darbuotojų turinti Kaune registruota įmonė. „Struktūra“ kai kuriuose šiaip taip pajudėjusiuose rajono statybų objektuose kartais susitinka su UAB „Nimetus“, taip pat Kauno įmone, pagal viešus duomenis turinčia per 30 darbuotojų. Apie „Nimetus“ jau daug girdėjome. Tai ji grasino areštuoti gyventojų turtą, kai „Švenčionių švara“ delsė atsiskaityti už Švenčionėliuose renovuotą daugiabutį. Po to ši įmonė pradėjo laimėti konkursus mūsų rajone. Štai ir dabar, be kitų objektų, „Nimetus“ laimėjusi trijų daugiabučių renovaciją Švenčionyse. Gyventojai sukilo dėl gerokai užaukštintos kainos, bet „Švenčionių švara“ mūru stojo už brangininką ir nieku gyvu nesutinka keisti rangovo, nors kliūčių tam nėra - taip buvo pasakyta seminare daugiabučių renovacijos klausimais.

Painu, tiesa? Mums taip pat, o skaitytojai reikalauja aiškumo. Viską geriausiai išaiškina laikas. O kol kas tiesiog reikėtų įsidėmėti šiuos pavadinimus. Tikėtina, juos objektuose dar ne kartą matysime.

Po keisto pirkinio skaitytojams kilo masė klausimų: kam Vilniuje registruotai bendrovei prireikė tokio didelio ir brangus namo Švenčionėlių priemiestyje, kur dabar gyvens vietinio politiko šeima ir kt.

Kad suprastume namo priklausomybės metamorfozes, reikia prisiminti pradžią – 2001-uosius metus, kai tarybos nario liberalo Rimanto Klipčiaus skelbti verslai subliūško. Kokie tai verslai, visuomenei, kuri turi teisę domėtis politikų veikla, taip ir liko neaišku. Buvo kalbų apie kailinių žvėrelių auginimą, bet jų irgi niekas nematė. Buvo kažkokių reikalų su Baltarusija, bet ir apie juos – nieko konkretaus, tik spėlionės. Kaip ir apie tai, kodėl šiuo metu mažiausiai trys mero R.Klipčiaus paskirti įstaigų vadovai – buvę muitininkai, o vos metus ir dar trumpiau dirbančių vyrukų algos - tūkstantinės.

Subliūškus vietinės reikšmės politiko Klipčiaus vyresniojo verslo burbului, vyko virtinė teismų dėl galimai klastotų dokumentų, bet galop Švenčionių rajono apylinkės teismas nusprendė, R. Klipčius dokumentų negalėjo suklastoti, nes nemokėjo naudotis kompiuteriu. Bet procesas tuo nesibaigė.

Paskolos garantą rajono biudžetu suteikusi rajono taryba teismo keliu panaikino savo sprendimą. Teko grąžinti skolas. 2001-ųjų metų vasarą visas R.Klipčiaus turtas buvo parduodamas iš varžytinių. Daugelio nuostabai, jo šeimos namą Mėžionėlių k. nupirko kaimynas Albertas Masevičius. Varžytinėse skelbta namo kaina buvo 450 000 litų. Buvo ir tokių, kurie nesistebėjo. Stebėtina tik A.Masevičiaus kantrybė – Klipčiai toliau gyveno jam priklausančiame name ir dar už elektrą nemokėjo – vienu metu įsiskolinimas buvo pasiekęs 12 474 litus (laikraštyje buvo ir elektros tinklų viršininko komentaras dėl skolos). Laikas bėga greitai – žinomas verslininkas A.Masevičius 15 metų išlaikė namą, kuriame gyveno Klipčių šeima, o prieš savivaldybių rinkimus tuo metu kandidatas į merus Rimantas Klipčius atsiskaitė, kiek naktų per metus nakvojo tėvų namuose, Mėžionėlių kaime, kambaryje antrame aukšte... Taip jis kratėsi vilniečio vardo.

Dabar didžiausia mįslė – ką veiks su daug keliavusiu iš rankų į rankas namu naujasis savininkas UAB „Patika“. Nesmalsautume, jeigu savininkai nebūtų tokie įtakingi politikai. O politikai turi būti skaidrūs!

Irena PAULIUKEVIČIENĖ