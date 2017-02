Švenčionėlių miškų urėdijos miškuose prieglobstį randa ir vilkai, ir lūšys

Vasario 7 ir 10 dienomis Lietuvos miškuose buvo skaičiuojami vilkai ir lūšys. Taip pat ir VĮ Švenčionėlių miškų urėdijos teritorijoje, kur dalyvavo urėdijos darbuotojai, medžiotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, gamtininkai entuziastai.

Gal ne visur apskaita vyko sėkmingai, nes kai kuriuose Lietuvos rajonuose visiškai nebuvo sniego. Mūsų rajone sąlygos šiam darbui buvo itin palankios, nes išvakarėse žemė pasidengė neplonu šviežio sniego sluoksniu, tad per naktį migruojančių žvėrių pėdsakai buvo matyti itin ryškiai. Tuo įsitikinau ir pati, kartu su Švenčionėlių miškų urėdijos miško želdinimo inžinieriumi Vytautu Bunevičiumi ir kitais miškininkais apsilankiusi vos trijose girininkijose – Antaliedės, Labanoro ir Januliškio. Pagal pėdsakus atitinkamai čia vien per vasario 7-osios pusdienį buvo aptikta 2, 5 ir 2 vilkai. Jų šviežiame sniege įspaustus pėdsakus buvo nesunku pastebėti net ne specialistui.

Jau rašėme, kad Aplinkos ministerijos 2015 m. duomenimis, Lietuvoje – 292 vilkai ir 97 lūšys. Praėjusiais metais dėl sniego stygiaus skaičiuojama nebuvo, o 2013 metais buvo suskaičiuoti 208 vilkai. Pirminiais aplinkosaugininkų duomenimis, daugiausia (81 vilkas) buvo aptiktas Vilniaus apskrityje, 33 suskaičiuoti Telšių apskrityje, mažiausiai – 4 vilkai – pastebėti Klaipėdos apskrityje.

Švenčionėlių miškų urėdijos miško želdinimo inžinierius Vytautas Bunevičius redakcijai papasakojo, kad per dvi minėtas vasario dienas suskaičiavus ir apibendrinus rezultatus, galima sakyti, kad Švenčionėlių miškų urėdijos teritorijoje gyvena maždaug 38 vilkai ir 3 lūšys. Tą patvirtina ne tik jų skaičiavimas pagal pėdsakus, bet ir ilgalaikiai stebėjimai. Kol kas tai – tik miškų urėdijos specialistų nuomonė, visa medžiaga perduota Miškų tarnybai, kuri pagal specialią metodiką duomenis tikslins, apibendrins ir pateiks galutinius skaičius ministerijai, urėdijoms ir visuomenei.

Pasak V.Bunevičiaus, šiemet vilkų skaičius Švenčionėlių urėdijoje yra didesnis negu per praėjusį skaičiavimą. Be to, tą patvirtina ir medžiotojų pastebėjimai bei vilkų padaromos žalos gyventojų laikomiems gyvuliams mastai.

Beje, Švenčionėlių miškininkų nuomone, lūšių greičiausiai gyvena daugiau – praktiškai kiekvienoje girininkijoje. Tik jas aptikti kiek sunkiau negu vilkus. Juk tai – paslaptingesni kačių šeimos atstovai. O ir pagal aptiktus Prūdiškės, Labanoro, Adutiškio girininkijose pėdsakus (kiekvienoje – po vieno gyvūno) nereikėtų galvoti, kad čia gyvena tik po vieną gyvūną, greičiausiai – po šeimą.

Irena POŽĖLIENĖ