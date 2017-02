Nėrinių ir mezginių magija Pašaminės bendruomenėje

Už lango pats žiemos vidurys. Sušalusi žemė po sniego paklode saugo gėles sodybų darželiuose, tačiau jau šviesesnę ir šiltesnę dieną pasigirsta, nors ir nelabai drąsiai, paukštelio giesmė. Artėja pavasaris... Bet kol kas dar žiema, nejučia nukelianti į vaikystės namus išpuoštais ledo gėlėmis langais. Dabar tokio grožio jau nematau. Bet gražiausios gėlės ir ornamentai papuošė bendruomenės namus, sugulę į darbščių moterų nėrinius ir mezginius, nešdami žinią apie gerus ir gražius darbus, apie tai, kas kiekvieno iš mūsų gyvenimą daro gražų.

Mintis apie nėrinių ir mezginių parodą kirbėjo jau seniai, tačiau prisiprašyti mūsų moteris pasigirti, pasiviešinti sunku. Sunku ne dėl to, kad jos piktos, o dėl to, kad be galo kuklios, pernelyg kuklios. Kai Marija Rakštelienė ėmė traukti savo nėrinius – apstulbau. Šitokia grožybė! Kiekvienas darbas – meno kūrinys. Ir servetėlių, staltiesėlių raštai – įmantrūs, atlikti labai kruopščiai. Kiek laiko, kiek širdies įdėta. Puiki, kukli moteris, nesureikšminanti savęs, bet tikra menininkė.

Irenos Jankovskienės skaros ir skraistės, rodos, pakils ir nuskries, tokios lengvos, ypač dailiai numegztos ir nunertos. Moteris išskirtinai gražiai ir mezga, ir neria. Tą daro nuo vaikystės – mokykloje buvo puiki darbų mokytoja, išmokiusi įskiepyti meilę darbui, pajusti grožį.

Marijos Gimžauskienės ir Tatjanos Kazadoj darbai labai švelnūs, kruopštūs. Moterys dirbdamos atiduoda visas save darbui, įdėdamos į juos savo svajones, lūkesčius. Kaip sako Marija, užmiršta viską aplinkui, lieka pati su savimi, ir taip būna gera.

Alina Loginova pristatė dailiai numegztas šiltas kojines ir šlepetes. Neseniai ji gyvena mūsų kaime, tačiau labai noriai įsiliejo į bendruomenės veiklą.

Sudėtingas tas Dievo kūrinys žmogus. Čia jis negailestingas silpnam vaikui, čia trykštantis gerumu ir meile. Skleidžia mūsų darbščios moterys aplink save vien teigiamas emocijas, nekeikia valdžios dėl mažos pensijos, o kuria grožį, žiemą megzdamos ir nerdamos svajonių raštus, vasarą perkeldamos į namų aplinkos puošybą, nuostabiausius gėlynus.

Danutė BAGDONAVIČIENĖ