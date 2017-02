Kodėl UAB „Švenčionių švara“ svarbiau ne gyventojų, o UAB „Nimetus“ interesai?

Manau, kad vargu ar surasime bent vieną mąstantį žmogų, kuris pasakytų, kad daugiabučių renovacija nereikalinga. Renovacija tikrai reikalinga, ir tuo, manu, niekas neabejoja. Kitas klausimas, kaip ir kokiais būdais parenkami projektuotojai, rangovai, nes, kaip sakoma patarlėje, nemokamas tik sūris pelėkautuose, o už viską reikia mokėti, ir didžiąją dalį – patiems butų savininkams. Ir visa bėda tame, kad kuo toliau, tuo labiau traukiasi kompensuojama dalis, ir vis didesnes pinigų sumas tenka padengti gyventojams.

Nepatenkinti būsimos renovacijos kainomis dėl savo teisių pradėjo kovą ir Švenčionių m. Vilniaus g. 5, Taikos g. 13 ir Švenčionėlių g. 6 namų gyventojai. Kuo toliau, tuo labiau didėja takoskyra tarp administruojančios įmonės UAB „Švenčionių švara“ ir gyventojų, kurių nuomone, kai renovaciją vykdysianti įmonė, šiuo atveju tai UAB „Nimetus“, buvo parinkta ne visiškai skaidriu apklausos būdu ir sumažėjimas nuo pradinės sumos mažas – vos 3 proc., kai kitur per CPO vykdant pirkimus renovacijos kaina sumažėja vidutiniškai apie 20 proc., o tai jau solidus skirtumas, kuris galutiniame rezultate paliečia gyventojų pinigines. Apklausos būdas yra bene pats ydingiausias, atveriantis galimybes ir neskaidriems sandoriams.

Abejonių gyventojams sukėlė ir UAB „Švenčionių švara“ 2016 m. lapkričio 16 d. įvykdytas pirkimas dėl daugiabučių namų, esančių Švenčionių mieste Švenčionėlių g. 6, Vilniaus g. 5 ir Taikos g. 13 atnaujinimo modernizavimo darbų apklausos būdu. Tad bandymai gauti atsakymus į visus rūpimus klausimus jau tęsiasi gerus porą mėnesių. O didžiausias krūvis tenka Olegui Susvilai, kurį savo atstovu 2017 m. sausio 11 d. gyventojų susirinkimuose išrinko visų minėtų namų gyventojai, atstovaujant jų interesus daugiabučių namų atnaujinimo procese. Su juo ir kalbuosi apie situaciją, kuri, kiek teko girdėti, nepasikeitė ir po skandalingo tų namų gyventojų susitikimo 2017 m. sausio 18 d. su rajono meru Rimantu Klipčiumi.

- Gerb. Olegai, nuo ko prasidėjo jau porą mėnesių trunkanti odisėja, kurios tikslas – skaidrus rangovo parinkimas ir, žinoma, mažesnė finansinė našta visų trijų namų gyventojams?

- Viskas prasidėjo po to, kai 2016 m. pabaigoje sužinojau, kad ne tik paskelbtas konkursas, bet jau yra ir laimėtojas. Nebuvome informuoti mes, 28 butų savininkai. Tada ir pradėjau aiškintis, kodėl viskas padaryta paslapčiomis. Taip, mes buvome pasirašę, kad administratoriumi bus UAB „Švenčionių švara“, bet taip pat buvome išreiškę pageidavimą, kad mes galėtume dalyvauti pirkimo procedūrose. O čia viską sužinome, kai net preliminari sutartis jau pasirašyta. Be to, buvom ant biuletenių parašę pastabas, kad kiekvieno namo renovacijos paslaugos būtų perkamos atskirai. Į tuos mūsų prašymus nebuvo atsižvelgta. Jeigu didžiąją pinigų dalį mokėtume ne mes, tai bala nematė, bet mokėti teks mums, ir tai juk ne keli eurai, o solidžios sumos. Dar labiau ieškoti teisybės mane paskatino rajono mero pasakyti žodžiai: „Eik tu nors pas šventą Petrą teisybės ieškoti“. Aš pas jį ėjau kaip pas rajono vadovą, kurio priedermė ne tik savivaldybės įmonių interesams atstovauti, bet ir mūsų visų rajono gyventojų. Norėjau pagalbos ieškant teisybės, o buvau pasiųstas pas šventą Petrą.

- Ar galima buvo pasirinkti kitą būdą parenkant organizaciją renovacijai vykdyti?

- }Žnoma, buvo galima pasirinkti ir kitus būdus. Apklausos būdas – pats ydingiausias ir pats geriausias pinigams praplauti. Kiek domėjausi, jei panašūs konkursai skelbiami viešai, tai dalyvauja gerokai daugiau įmonių, o ne trys, kurios mūsų atveju buvo apklaustos. Dabar tokiuose konkursuose noriai dalyvauja daug įmonių, ir kaina kartais net 20 proc. sumažėja, o mūsų atveju sumažėjo tik apie 3 proc. Mes nieko neturi nei prieš UAB „Švenčionių švara“, nei prieš konkursą laimėjusią UAB „Nimetus“, bet mūsų netenkina siūloma suma. Praeitą savaitę buvau derybose, kurios vyko UAB „Švenčionių švara“ patalpose. Ir ten mane bandė klaidinti, kad nutraukus preliminarią sutartį visus patirtus nuostolius teks man atlyginti, nors yra toks punktas, kuriame kalbama apie galimybę nutraukti sutartį, kur rašoma: „13.1 Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.“ O mūsų atveju – tai gyventojai, norintys ir tikintys, kad galima sumažinti finansinę naštą. Punkte 13.2 rašoma, kad „Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, o šiuo atveju jokie darbai dar neprasidėję, o preliminariosios sutarties 4.1 punkte įtvirtinta, kad Šalis, dėl kurios kaltės pagrindinė sutartis nesudaroma, atsako už visus kitos Šalies patirtus nuostolius. Kadangi šiuo atveju UAB „Nimetus“ nepatyrė jokių nuostolių, todėl ir UAB „Švenčionių švara“ negali būti taikomos jokios sankcijos. Pasikartosiu, mes nieko prieš UAB „Nimetus“, bet norime, kad būtų išnaudotos visos galimybės, siekiant sumažinti finansinę naštą, ir čia yra tik vienas kelias – nutraukus šią sutartį, skelbti viešą konkursą per CPO, ir ten kas laimės, tas laimės. Gal ta pati UAB „Nimetus“, bet esu tikras, kad suma bus ženkliai mažesnė, nes dalyvaus ne 3 įmonės, o gal 20. Aš nesuprantu vieno, ko taip UAB „Švenčionių švara“ rūpinasi UAB „Nimetus“, kuri Švenčionių rajone laimi vieną konkursą po kito, ir 2016 m. laimėtų darbų suma arti 800 tūkst. eurų. Manau, kad pasirinkdamas apklausos būdu įmonę, kuri vykdys renovaciją, administratorius UAB „Švenčionių švara“ pažeidė visų 28 butų gyventojų interesus, nes nebuvo išnaudotos visos galimybės finansinei gyventojų naštai sumažinti. Dėl to, kad taip sėkmingai konkursus apklausos būdu laimi UAB „Nimetus“, manau, turėtų kilti įtarimų ir teisėtvarkos struktūroms. Gal jos atsakytų į klausimą, kur ta tokios sėkmės priežastis? Beje, ir šiuo mūsų atveju suma solidi – iš trijų namų apie pusę milijono eurų.

- Ar situacija ėmė keistis į gerąją pusę po sausio 18 d. vykusio susirinkimo?

- Nei tas susirinkimas realaus postūmio nedavė, nes susidarė įspūdis, kad meras buvo suklaidintas savo komandos ir negalėjo atsakyti į mums rūpimus klausimus. Dabar, kaip jau minėjau, daromas psichologinis spaudimas, bet aš pasiruošęs ginti visų trijų namų 28 butų gyventojų interesus. Esu kaltinamas politikavimu, nors jokioje politikoje nedalyvauju. Pasikartosiu, bet dar kartą pasakysiu, man nesuvokiamas UAB „Švenčionių švara“ šališkumas UAB „Nimetus“. Susidaro įspūdis, kad UAB „Švenčionių švara“ ir jos l.e.p. Juozas Šiaudinis atstovauja ne mūsų interesus, o UAB „Nimetus“. Prieš paskutines derybas, kurių ir derybomis nepavadinsi, buvau susitikęs su rajono meru Rimantu Klipčiumi ir administracijos direktoriaus pavaduotoju Arūnu Čenkumi, kurie kalbėjo apie galimą sutarties nutraukimą, o kai nuvykau į UAB „Švenčionių švara“ apie sutarties nutraukimą kalbos nebuvo, tik psichologinis spaudimas, bet aš nežadu pasiduoti. Aš tikrai nenoriu, kad dėl manęs renovacija Švenčionių rajone sustotų, bet darykime viską sąžiningai, nepamirškime ir žmonių interesų, kuriems tenka pagrindinė finansinė našta. Ir tą naštą teks nešti ne vienus metus. Juk renovacijos sumos viršija šiuo metu Švenčionyse parduodamų butų rinkos kainas. Mes tikrai nesustosime, eisime toliau, bet neatmetu, kad gali būti daromas spaudimas gyventojams. Tikėkime, kad to nebus ir visi klausimai bus išspręsti, o žmonės, kur planuojama renovacija, turėtų aktyviai dalyvauti susirinkimuose, rinkti savo atstovus ir taip ginti savo teises,- baigdamas mūsų pokalbį sako Olegas Susvila.

Ką gi, tikėkimės, kad greitu laiku sulauksime šipo konflikto atomazgos. Kas nugalės – sveikas protas ar kieno nors galimi interesai? Klausimas kol kas lieka atviras.

Algis JAKŠTAS