Renovacija pagal UAB „Švenčionių švara“, arba Žmonių apiplėšimas

Per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje įsibėgėjo naujas daugiabučių namų modelis, kuris, kaip rodo VšĮ Būsto energijos ir taupymo agentūros (toliau - BETA) duomenys nuo 2013 m., kuomet į renovacijos procesus įsitraukė savivaldybės, iki 2016 m. atnaujinti 1507 daugiabučiai, o tai yra beveik 42 tūkst. butų. BETA taip pat skelbia, kad Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos kas mėnesį atliekama šilumos suvartojimo šalies daugiabučiuose analizė rodo, kad atnaujinti daugiabučiai priskiriami mažiausiai arba mažai šilumos suvartojančių pastatų grupei.

Deja, kaip jau įprasta Lietuvoje, į medaus statinę visada kažkas įdeda šaukštą deguto. Mūsų rajone tokį riebų šaukštą į daugiabučių namų renovacijos procesą sugebėjo drėbtelti UAB „Švenčionių švara“.

Degutu pavirto UAB „Švenčionių švara“ bandymas renovuoti Švenčionių mieste tris daugiabučius namus: Vilniaus g. 5 ir Švenčionėlių g. 6 ir 13.

Kadangi UAB „Švenčionių švara“ pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančioji organizacija, tad vykdydama „mažos vertės“ pirkimus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbams su projekto parengimu pasirinko apklausos būdą. Paprastai teigiant, tiesiog apklausė tris savo pasirinktas įmones UAB „Statybų kodas“, UAB „Struktūra“ ir UAB „Nimetus“. Ypač nustebino pastarųjų dviejų įmonių kvietimas, nes šios įmonės kartu su UAB „Bendrieji statybų projektai“, kaip jungtinės veiklos partneriai dalyvauja konkursuose CPO LT platformoje.

Visų trijų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų apklausoje mažiausią kainą, kuri vos 3 proc. skiriasi nuo investicijų plane numatytos maksimalios kainos, pasiūlė UAB „Nimetus“. Ar kiti dalyviai pateikė kainas viešai prieinamos informacijos surasti nepavyko (UAB „Švenčionių švara“, būdama perkančiąja organizacija, pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymą, neskelbia nei pirkimų ataskaitų, nei planuojamų pirkimų).

Gyventojų nuostabą sukėlė ne tiek „įstatymo rėmuose“ įvykdytas pirkimas, kiek pasiūlytos kainos, kurios neatitinka realios rinkos kainos, kai pirkimai vykdomi CPO LT platformoje.

Pirmasis pavyzdys – techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros kaina. UAB „Nimetus“ pasiūlyta kaina ~ 7700 EUR. Tuo tarpu CPO LT platformoje vykdytuose daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas su projekto vykdymo priežiūra vidutiniškai kainuoja apie 4000 EUR. Galima drąsiai teigti, kad vien už projektavimą švenčioniškiams teks permokėti po 462 EUR (8 butų namui).

Nagrinėjant 8 butų namo rangos darbų kainas, jos tiesiog šokiruoja.

Priemonė UAB „Švenčionių švara“ pasirinktas rangovas Šiuo metu vyraujančios kainos CPO LT kataloge vykstančiuose pirkimuose Vidutiniškai ruošiamasi „atimti“ iš kiekvieno daugiabučio namo gyventojo Fasadas ~ 75 EUR/m2 ~ 64 EUR/m2 ~1 000 EUR Langai ~ 200 EUR/m2 ~ 127 EUR/m2 ~ 400 EUR Stogo dangos keitimas įskaitant perdangos apšiltinimą ~ 90 EUR/m2 ~75 EUR/m2 ~ 870 EUR

Palyginus tik kelias eilutes aiškėja faktas, kad dėl spragų pirkimų sistemoje, kiekvienas daugiabučio namo gyventojas po UAB „Švenčionių švara“ „apklausos“ permokės daugiau nei 2 500 EUR.

2017 m. sausio 18 dieną vyko gyventojų ir Švenčionių rajono mero, mero pavaduotojo ir daugiabučių namų Vilniaus g. 5 ir Švenčionėlių g. 6 ir 13 butų savininkų susitikimas. Deja, jo metu, nei savivaldybės vadovai, nei UAB „Švenčionių švara“ negalėjo tinkamai atsakyti į gyventojų klausimus, o tik sąmoningai klaidino. Neįtikino samdomų konsultantų argumentai, kad per CPO LT katalogą ar perkant atviro konkurso būdu per CVP IS negalima nupirkti rekuperacinės sistemos (CPO LT kataloge esanti 12.2 priemonė leidžia įsigyti rekuperacinę vėdinimo sistemą), nei tai, kad negalima atidėti sutarties įsigaliojimo kol nėra finansavimo....

Nepamiškime dešimties Dievo įsakymų, o ypač aštuntojo, kuris teigia, kad „nekalbėk netiesos“ ...

Ką gi Švenčionių rajono gyventojai žino apie būsimą rangovą, kuris neadekvačiomis kainomis atlikinės daugiabučių namų atnaujinimo, modernizavimo darbus Švenčionių mieste?

Apie UAB „Nimetus“

UAB „Nimetus“ staiga nuo 2016 metų pradeda laimėti vos ne visus apklausos būdu vykdomus Švenčionių rajono savivaldybės viešuosius statybos darbų konkursus. Kaip pateikta lentelėje per 2016 metus UAB „Nimetus“ iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos gavo 7 užsakymus už daugiau nei 720 tūkst. Eur.

Apklausa CVP IS

Vandentiekio ir nuotekų tinklų Švenčionių g. Švenčionėlių m. tiesimo darbai 134 503,19 EUR UAB ,,Nimetus" 2016-06-16 Apklausa CVP IS Šaligatvio remonto Švenčionių g. Švenčionėlių m. darbai 112 966,45 EUR UAB ,,Nimetus“ 2016-07-08 Apklausa CVP IS Švenčionėlių miesto Švenčionių gatvės apšvietimo darbų pirkimo 109 957,55 EUR UAB ,,Nimetus“ 2016-07-25 Apklausa CVP IS Projekto „,Švenčionių r. Pabradės Ryto gimnazijos modernizavimas“ remonto darbai 157 698,65 EUR UAB „Statybų kodas“ 2016-08-03 Apklausa CVP IS Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Bažnyčios skg. Švenčionėlių m. darbai 44 999,51 EUR UAB „Nimetus“ 2016-09-12 Apklausa CVP IS Vandentiekio ir nuotekų tinklų Kaltanėnų g. Švenčionėlių m. tiesimo darbai 164 699,95 EUR UAB „Nimetus“ 2016-09-14 Apklausa CVP IS Švenčionių g. Švenčionėlių m. šaligatvio remonto darbai 3 252,95 EUR UAB „Nimetus“ 2016-12-29

Rekvizitai.lt teigia, kad pagrindiniai „Nimetus“ partneriai viešuosiuose pirkimuose yra UAB „EKSTRA STATYBA“, Uždaroji akcinė bendrovė „Struktūra“, Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės statyba“.

Tuo tarpu atviruose konkursuose 2016 metais UAB „Nimetus“ tokia sėkmė nelydėjo. Remiantis Viešųjų pirkimų atvirais duomenimis UAB „Nimetus“ laimėjo vos vieną konkursą, kurio vertė viso labo kiek daugiau nei 4 tūkst. EUR.