Už 1 eurą „Omnitel“ duoda dvigubai

Oficialiai plačiausią ir greičiausią mobilųjį tinklą Lietuvoje turintis operatorius „Omnitel“ savo klientams siūlo neriboti mobiliųjų duomenų vartojimo. Vos už 1 eurą klientai gali bet kada ir neribotą kiekį kartų padvigubinti turimo plano duomenis.

Už 1 eurą įsigyti dvigubai daugiau duomenų dabar galima vos keliais mygtuko paspaudimais. Klientų patogumui tą padaryti automatiškai pasiūloma ir išnaudojus turimą duomenų kiekį.

„Išmanieji telefonai tampa vienu iš svarbiausių įrenginių, kuriuos naudojame bendravimui, gyvenimo patogumui ar pramogoms. Vis didesnę dalį mūsų ekranų turinio sudaro video įrašai, kurių peržiūroms reikia daug didesnio duomenų kiekio. Todėl savo klientams pasiūlėme labai palankias sąlygas gauti papildomų duomenų tada, kada jiems reikia“, –sako „Teo“ ir „Omnitel“ privačių klientų padalinio vadovas Norbertas Žioba.

Tokiu būdu užsakyti papildomi duomenys galioja iki mėnesio pabaigos. Šiuo „Omnitel“ pasiūlymu gali pasinaudoti klientai, turintys mokėjimo planus START arba SMART M, L, XL bei XXL. Pasiūlymas už1 eurą padvigubinti turimo plano duomenis galioja iki 2017 metų kovo 1 dienos. Papildomai užsakytiems duomenims netaikomas „Baltijos ir Skandinavijos šalyse – kaip namie“ pasiūlymas.

„Omnitel“ klientai pernai sunaudojo daugiausia 4G duomenų per visą šios technologijos plėtros Lietuvoje istoriją. Per metus aktyvių 4G vartotojų skaičius išaugo 42 procentais iki 280 tūkst., o vidutiniškai per mėnesį 4G tinkle sunaudotų duomenų kiekis vienam vartotojui padidėjo beveik penktadaliu - iki 6,06 gigabaito (GB).

Namams –neribotas sparčiausias mobilusis internetas

„Omnitel“4G internetu, kuris, Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, yra greičiausias ir plačiausias Lietuvoje, savo namuose dabar galite naudotis visiškai neribodami savęs. Už 19 eurų mėnesinį mokestį „Omnitel“4G interneto ryšį galite turėti pasirinktu adresu net 99 proc. Lietuvos teritorijos.

Norėdami išbandyti neribotą „Omnitel“ interneto planą namams CONNECT HOME galite pasinaudoti geros patirties garantija. Tai reiškia, jog per 3 darbo dienas, jei siūlomas neribotas internetas neatitinka jūsų lūkesčių, galite grąžinti įrangą, nutraukti sutartį ir atgauti pinigus.

Visiškai neriboti „Omnitel“ mobilieji duomenys suteikiami konkrečiam jūsų nurodytam adresui. Specialus pasiūlymas galioja įsigyjant CONNECT HOME planąsu įranga (modemu, planšetiniu kompiuteriu arba nešiojamuoju kompiuteriu) mokant dalimis 24 mėn. arba 36 mėn. ir įsipareigojant naudotis CONNECT HOME plano paslaugomis 24 mėn.

Daugiau sužinoti apie specialius „Omnitel“ pasiūlymus galite sužinoti internete adresu www.omnitel.lt, telefonu 1817 arba apsilankę artimiausiame „Teo“ir „Omnitel“ salone.