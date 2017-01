Valdininkų priedams pinigų yra

Pasirodo, ne viskas rajono biudžete „traukiasi“. Štai Švenčionėlių miesto seniūnijoje (mažėjant gyventojų!) darbo valdininkams, panašu, taip padaugėjo, kad prireikė priedų „už padidėjusį darbo krūvį“. Prašytume labai nesijuokti – tokia oficiali (klasikinė) formuluotė priedų skyrimui. Kaip teigiama, keliskart išaugo atidirbančių už pašalpas asmenų skaičius, todėl vien sutarčių su jais pernai teko sudaryti apie 300. Kas dieną – po 1,2 sutarties, jeigu skaičiuosime 250 darbo dienų per metus... Pagaliau atlyginta liberalų rinkėjams, nors gatves šluoti vis dėlto tenka. O juk prieš rinkimus žadėjo, kad gatvių šluoti daugiau nereikės.

Taigi, už tą užgriuvusį darbų krūvį keturiems specialistams prireikė po 30 proc. dydžio priedų prie atlyginimų, o štai penktam – dvigubai didesnio. Todėl, kad Švenčionėlių seniūnija jau dveji metai – be seniūno. Ar todėl, kad šis specialistas vis dar ne seniūnas? Kadangi visus valdininkus išlaikome mes visi drauge, gerbiamieji skaitytojai, iš mūsų mokesčių, nebus nuodėmė ir įvardinti tą svarbiausią, nusipelniusį dvigubai didesnio priedo prie atlyginimo, ir vis dar ne seniūną, kuris, kaip teigia šaltiniai savivaldybėje, per dvejus metus niekaip negali nei išsilaikyti, nei kaip kitaip „susitvarkyti“ testų Valstybės tarnybos departamente. O neišlaikius testų „sezamas“ neatsidaro – negalima skirti seniūnu. Jau ir mero kadencija beįpusėjanti, Švenčionėlių seniūnijos specialistas Albertas Razmys, nusipelnęs 60 proc. dydžio priedo, vis dar ne seniūnas. O seniūnija – vis dar be seniūno... Konkurso šioms pareigoms užimti savivaldybė neskelbė ir neskelbia. Kaip ir daugeliu kitų atvejų. Kaip, beje, ir viešuosiuose pirkimuose – apklausos būdu...

Mūsų inf.