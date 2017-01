SVEIKATA – BRANGIAUSIAS TURTAS. Rūkaliaus išpažintis: investicija atsipirko per 3 savaites

Apie rūkymo žalą šnekama daug ir dažnai – girdime grėsmingus medikų perspėjimus dėl nikotino sukeliamų ligų, politikai periodiškai rodo iniciatyvą atgrasyti žmones nuo rūkymo didindami rūkalų akcizus, drausdami reklamą ar klijuodami baisias iliustracijas ant cigarečių pakelių. Tačiau faktas, kad rūkyti nedraudžiama, rūkalai neprilyginami narkotikams, o žmogus gali pats laisvai pasirinkti, rūkyti ar ne.

Kuo jaunesnio amžiaus asmuo pripranta prie nikotino, tuo stipresnė vystosi priklausomybė. Kaip mesti rūkyti? Patirtimi dalinasi 14 metų rūkęs verslininkas Raimondas, kuris aurikuliarine akupunktūra atsikratė nikotino priklausomybės.

– Kada pradėjote rūkyti?

– Pirmąją cigaretę surūkiau būdamas 13 metų, o 14-kos jau rūkiau kasdien ir ne po vieną. Tiesiog buvo tokios aplinkybės – visi draugai aplinkui rūkė, tad reikėjo ir man. Surūkydavau apie 30 cigarečių per dieną. Taip gyvenau beveik keturiolika metų. Galima sakyti, iš pradžių rūkiau, nes buvo madinga, nebuvo ką veikti, vėliau atsirado įprotis. Neparūkius apie valandą, pradėdavo įkyriai lįsti mintis, kad būtinai turiu parūkyti. Mintys apie cigaretes sukdavosi nuolat. Jei važiuodavome į gamtą ar kur nors, kur arti nėra parduotuvių, vienas privalomų pasirengimo kelionei darbų buvo nusipirkti pakankamai cigarečių.

– Kas paskatino apsispręsti mesti rūkyti? Gal susidūrėte su sveikatos problemomis, kurias sukelia nikotino vartojimas? O gal paveikė socialinės reklamos apie rūkymo žalą?

– Tiesą sakant, ne. Esu sveikas, nors, aišku, kai tėvui, kuris iki tol irgi daug rūkė, smogė insultas, visokių minčių kilo... Sprendimas mesti rūkyti susiformavo draugų rate – tų pačių, su kuriais rūkėme daugiau nei dešimtmetį. Vienas išbandė gydymą lazeriu, o aš pažadėjau, kad jeigu jis ištvers mėnesį be cigaretės – eisiu ir aš. Dabar visi trys neberūkome. Galima sakyti, kad tai – nauja mūsų aplinkos mada.

– Kaip nusprendėte išbandyti aurikuliarinės akupunktūros metodą? Ar bandėte mesti rūkyti ir kitais būdais?

– Kai rūkai daugiau nei pusę sąmoningo gyvenimo, sunku pačiam mesti. Rūkai visuomet – dieną pradedi cigarete, vairuodamas automobilį irgi rūkai, nes ranka pati tiesiasi prie cigaretės. Jei patiri stresą, vėlgi labai nori parūkyti, nors ir suvoki, kad stresas ir jį sukėlusios priežastys niekur nedings, tiesiog akimirką nuo jo pabėgsi.

Buvau nusipirkęs elektroninę cigaretę, bet man ji nepatiko, nes rūkydamas lauki to dūmo kartumo pojūčio plaučiuose, o elektroninė cigaretė to nesuteikia. Kreiptis į priklausomybių psichologę N. Bagdonaitę rekomendavo draugas, kuriam padėjo gydymas lazeriu. Žinoma, nelabai supratau, kaip taikant ausų akupunktūrą galima panaikinti norą rūkyti, buvau nusiteikęs skeptiškai. Tačiau nusprendžiau pabandyti, nes mačiau sėkmingą pavyzdį savo aplinkoje. Kaina, aišku, nėra labai maža, tačiau aš paskaičiavau, per kiek laiko panašią sumą išleisdavau cigaretėms. Procedūra atsipirko daugmaž per 3 savaites.

– Kaip vyksta aurikuliarinės akupunktūros procedūra? Ar tai skausminga, ar po procedūros jaučiatės „perprogramuotas“?

– Prieš seansą kilo įvairių minčių. Kai kurie pažįstami spėliojo, kad tikriausiai svarbiausia ne akupunktūra ar lazerio terapija, o įtaiga, savotiškas užkodavimas su neįprastais rekvizitais.

Pati procedūra truko apie 40 minučių. Iš pradžių gydytoja uždavė daug klausimų – nuo kada rūkau, kaip dažnai, kodėl noriu mesti, papasakojo apie procedūros eigą, kaip jausiuosi pirmąsias dienas po jos, kaip su tuo susitvarkyti. Tikrai nebuvo jokio moralizavimo ar „smegenų plovimo“. Atsiguliau ant stalo, man uždėjo akinius, į ausis prismaigstė adatėlių ir švietė lazeriu. Savijauta buvo gera, nors vis tiek mintys sukosi apie cigaretes. Keletą kartų pagalvojau, kad dėl visa ko mašinoje turiu pakelį. Procedūros metu buvo akimirkų, kai lyg ir apsisuko galva. Lengvas apsvaigimas jautėsi ir po seanso. Kai gydytojai pasakiau, kad vis vien galvoju apie cigaretes, ji tik nusijuokė ir pasakė, jog minčių ji netrina.

– Koks buvo poveikis? Ar nikotino potraukis išnyko?

– Po procedūros tikrai nesinorėjo rūkyti. Gėriau kavą, o ranka automatiškai pradėjau ieškoti cigarečių, tačiau rūkyti nesinorėjo. Sunkiausia ištverti pirmąsias tris–penkias dienas, bet jei atsilaikai šį kritinį laikotarpį, galima sakyti, kad nugalėjai. Dabar jau keturis mėnesius nerūkau. Aišku, nereikia atsipalaiduoti, nes dažnai vakarėliuose kas nors pasiūlo parūkyti. Jeigu esi pavartojęs alkoholio, gali susivilioti mėtine cigarete ir vėl įsisukti į tą ratą. Mano atveju gerai, kad esu ne vienas, o visa draugų kompanija, nusprendusi mesti rūkyti, todėl kartu mums lengviau. Manau, vis tiek labai svarbu, kad pats norėtum mesti rūkyti, tik tuomet pavyks.

– Kas pasikeitė nustojus rūkyti?

– Pradėjau valgyti pusryčius, nes iki tol dažnai pasitaikydavo, kad maisto pirmą kartą suvalgydavau apie 15 val. Dabar norisi valgyti ir pusryčius, ir pietus. Taip pat efektyviau dirbu, nes nebereikia daryti rūkymo pertraukų. Su rūkančiais žmonėmis bendrauju, tačiau rūkalų kvapas man nebepatinka. Aišku, pasikeitė savijauta – nebeliko kosulio, išnyko nuovargis, o svarbiausia – nebekankina nuolatinės mintys apie cigaretes. Gydytoja minėjo, kad, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, padidėjus stresui, gali atsirasti noro parūkyti. Tuomet reikėtų pakartoti procedūrą. Gal kada ir prireiks, tačiau kol kas galiu susitvarkyti ir pats.

Aurikuliarinė akupunktūra Medicinos diagnostikos ir gydymo centre

Aurikuliarinė akupunktūra – tai gydymo metodas, kai plonomis adatėlėmis arba lazeriu stimuliuojami tam tikri nervų galūnėlių taškai ausyse. Procedūros metu padidėja endorfinų, dar vadinamų laimės hormonais, koncentracija organizme. Tokios būsenos žmogus jaučia silpnesnius priklausomybės simptomus, labiau atsipalaiduoja, todėl lengviau pakelia abstinenciją. Aurikuliarine akupunktūra gydoma daugelis priklausomybių: alkoholizmas, rūkymas, lošimas, valgymo sutrikimai, gerokai lengvesnė sunkiųjų narkotikų abstinencija. Medicinos diagnostikos ir gydymo centre aurikuliarinės akupunktūros procedūras atlieka priklausomybių psichologė Neringa Bagdonaitė.