Replika. Pinigus „į dangų šaudė“, bet mūsų nepasveikino

Praūžė naujametinės šventės. Gražios šventės, gražiai pažymėtos. Esu netolimas nuo politikos, tad esu ir priekabus. Noriu, kad politikai tesėtų pažadus ir nemanytų, kad mes, rinkėjai, nors daugelis nebejauni, neturime atminties. Turime, o kai neturėsime, viską užsirašinėsime. Įsidėmėkite tai visi, kurie prieš naujus rinkimus kaulysite mūsų balsų.

Taigi su šventėmis susiję politikų pažadai. Nesakau, kad tik vieno mero, bet ir ne be jo žinios, Naujųjų metų naktį tūkstančiai eurų lėkė į dangų – šaudė fejerverkai... Aš asmeniškai nieko prieš, gražu, šventiška, bet, mielieji politikai, nereikia pamiršti, ką jūs šūkalojote prieš porą metų. Pamiršote? Tai aš, Švenčionių senjoras, jums priminsiu. Atsakykite, prašau, kodėl ankstesnę valdžią kritikavote, kad per šventes „šaudo pinigus į dangų“, o patys darote tą patį? K.Trapikas kartodavo: „Geriau išdalinkite tuos pinigus žmonėms, tegul nusiperka duonos, vaikams saldainių“. Ar pan. Ar prie jūsų jau neliko vargšų? O gal jų atsirado dar daugiau, net taupote ant vargšų pašalpų? Negražu ir seniems liberalams, ir jaunam merui Rimantui Klipčiui taip veidmainiauti arba apsimetinėti, kad nieko neatsimena. Užtat mes atsimename. Žadėję permainas, naujos valdžios turėtojai kol kas tik viską uoliai kopijuoja, ką iki jų darė ankstesnė valdžia. Tiesa, su kai kuriom „korekcijom“. Kai Vytautas Vigelis buvo meras, Naujųjų metų naktį visada mus pasveikindavo prie pagrindinės rajono eglutės, kartu sutikdavo Naujuosius. O štai naujasis meras nesiteikė pasirodyti – su mumis jam turbūt nėra ką veikti, per prasta. Esame įsižeidę.

Švenčioniškių vardu – A.G. (pavardės nepasirašau, nes valdžios ponai rankos nepaduos, o kol kas bent vienas kitas paspaudžia...)

Nuo redakcijos. Dėkojame skaitytojui už atvirą pasisakymą ir suprantame jo nenorą viešintis. O įsižeidinėti, kad meras nepasveikino, lyg ir nėra dėl ko. Gerbiamieji, juk balsuodami žinojote, kad jaunasis R.Klipčius – seniai vilnietis. Na, nebent jūs patikėjote jo rinkimų verkšlenimais, kad nakvoja tai pas tėvus, tai pas uošvę, tai kombaino kabinoje... Dar penktadienį meras pasiėmė berods „tėvadienį“ ir pasidarė ilgąjį savaitgalį. Juk rinkimai dar toli...