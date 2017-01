Darbo biržos vietinio užimtumo projektai – parama verslui

Yra toks populiarus posakis: „Viščiukus rudenį skaičiuojame“. Jo potekstėje galime suprasti paprastą tiesą, kad metams baigiantis visada bandome įvertinti per metus nuveiktus darbus.

Apie nuveiktus darbus, o tiksliau įgyvendintus Darbo biržos remtus vietinio užimtumo projektus gruodžio 21 d. ir buvo kalbama Vilniaus TDB Švenčionių skyriuje. Skyriaus vedėjas Genadijus Trusovas pristatė į susitikimą atvykusius rajono verslo įmonių atstovus, rajono vicemerą Kęstutį Trapiką ir gruodžio mėnesį Vilniaus TDB direktorės pareigas pradėjusią eiti Ingą Balnanosienę. Apžvelgdamas 2003-2016 metais įgyvendintus vietinio užimtumo projektus gerb. Genadijus Trusovas pateikė nemažai įdomių skaičių.

Per 2003-2016 m. laikotarpį finansuoti ir įgyvendinti 27 VUI projektai, sukurtos 147 darbo vietos, be to buvo sukurta dar ir 45 papildomos darbo vietos. Svarbu ir tai, kad nė viena darbo vieta nebuvo panaikinta nepasibaigus 36 mėn. laikotarpiui. VUI projektus įgyvendino 22 rajono įmonės, o 5 iš jų įgyvendino net po 2 projektus. UAB „Lakaja“ sukurta 14 darbo vietų, UAB „Ferumas“ – 10 darbo vietų, UAB „Svirka“ – 9 darbo vietos, A.Jastremsko IĮ – 8 darbo vietos, UAB „Jolada“ – 5 darbo vietos. Gana įspūdingai atrodo ir visų 27 įgyvendintų projektų vertė – 1 mln. 428 tūkst. 157 eurai. Valstybės suteikta parama – 766 tūkst. 208 eurai, arba 53,7 proc. nuo bendros vertės. Nemažą sumą – 661 tūkst. 948 Eur 27 ct. – investavo ir darbdaviai (46,3 proc.). Vidutinė vienos įsteigtos darbo vietos kaina 9715,4 Eur. Valstybės lėšos vienai darbo vietai – 5212,3 Eur, o darbdavių – 4503,04 Eur. Žinoma, įgyvendinant skirtingus projektus, skyrėsi ir vienos įsteigtos darbo vietos kaina. 2011 m. įgyvendinto projekto minimali darbo vietos kaina buvo 1158,5 Eur, o štai maksimali kaina – 13995 Eur – buvo 2016 m. įgyvendinant VUI projektą UAB „Alexa LT“. Daugiausia VUI projektų buvo įgyvendinta 2005 m. – net 6, o štai 2013 ir 2014 m. nebuvo nė vieno. Daugiausia darbo vietų – net 30 – įsteigta 2011 m. įgyvendinant VUI projektą UAB „Alviva“. Didžioji dalis projektų – 15 – įgyvendinta Švenčionių seniūnijoje. Štai tiek įdomių, VUI projektų svarbą apibūdinančių, skaičių buvo pateikta gerb. Genadijaus Trusovo pranešime.

Apie Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų ir bendradarbiavimo svarbą kalbėjo Vilniaus TDB direktorė Inga Balnanosienė, vicemeras Kęstutis Trapikas, verslo įmonių atstovai Vytautas Bulka, Liudmila Zitikienė, Janas Komaiška, o UAB „Alexa LT“ direktorius Aleksandr Platov kalbėjo apie 2016 m. įgyvendintą VUI projektą, kurio metu buvo sukurtos 2 darbo vietos, o tai leis įmonei išplėsti teikiamų paslaugų spektrą.

Baigiant šią apžvalgą galima konstatuoti, kad įgyvendinti VUI projektai – puikus pavyzdys, kaip valstybinės institucijos, konkrečiai Darbo birža, ir verslas bendromis pastangomis prisideda prie verslo plėtros ir bedarbystės mažinimo, ir norėčiau palinkėti, kad ir ateityje VUI projektai Švenčionių rajone būtų sėkmingai įgyvendinami.

Algis JAKŠTAS