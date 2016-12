Per metus Švenčionių rajono apylinkės teisme išnagrinėjama apie pustrečio tūkstančio bylų

Į teismą žmonės kreipiasi ieškodami teisingumo, spręsdami įvairiausius ginčus. Vieni teismo pastato slenkstį peržengia tikėdamiesi teisingo atpildo skriaudėjui, kiti – su viltimi laukdami kuo mažesnės bausmės už padarytą nusižengimą ar nusikaltimą. Čia tiek emocijų, išgyvenimų. Romėnų politinis veikėjas, filosofas, oratorius Ciceronas, kalbėdamas apie teisingumą sakė: „Teisingumas – atiduoti kiekvienam tai, kas jam priklauso.“ To, matyt, ir tikisi žmonės, kreipdamiesi į teismą. O ar visada tai pavyksta pasiekti? Apie tai ir kalbėjomės pirmą kartą gruodžio 15 dieną minimos Teismų dienos išvakarėse su Švenčionių rajono apylinkės teismo pirmininku Rimvydu Petrausku ir teisėjo padėjėja Aušra Pociuviene.

- Apie teismus retai kada išgirsti teigiamą nuomonę, nes kaip ten bebūtų, sprendžiant įvairius ginčus visiems negali įtikti, visada priimtas sprendimas būna vienos pusės naudai. Tokia jau mūsų priedermė. Ir visgi galime pasidžiaugti, kad pagaliau yra į atmintinų dienų sąrašą įtraukta ir Teismų diena, kuri minima gruodžio 15 d. Prieš 98 metus, 1918 m., buvo įkurtas Lietuvos valstybės teismas. Tai iš tiesų solidi ir graži data. Po poros metų su Lietuvos valstybės šimtmečiu mes minėsime ir Lietuvos teismų šimtmetį, - pradėdamas mūsų pokalbį sako Švenčionių rajono apylinkės teismo pirmininkas Rimvydas Petrauskas, o po to mūsų pokalbis pakrypsta apie Švenčionių rajonoapylinkės teismo darbą ir struktūrą. – Mūsų teismas nedidelis, dirba keturi teisėjai, be manęs dar dirba Anatolij Januševskij, Nijolė Lisauskienė ir Gražina Čereškevičienė bei dvi teisėjų padėjėjos Aušra Pociuvienė ir Dalia Skuolienė. Viena teisėjo padėjėjo vieta šiuo metu yra laisva. Teisėjo padėjėjo darbas – tai puiki starto aikštelė į teisėjo pareigas. Iš viso mūsų teisme dirba 21 darbuotojas, ir, patikėkit manim, visiems darbo užtenka. Sąlygos dirbti mūsų teisme nėra blogos. Visi turi darbo kabinetus.

- O kokias bylas dažniausia tenka nagrinėti Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjams?

- Per metus mūsų teisme išnagrinėjama apie pustrečio tūkstančio bylų. Kiekvienam teisėjui tenka apie 600 bylų. Didžiausią bylų dalį sudaro civilinės, po to administracinių teisės pažeidimų bylos ir apie pusantro šimto baudžiamųjų. Palyginus su kitais rajonais, tai nėra daug. Galiu pasakyti, kad pagal saugumą gyventi Švenčionių rajonas yra vienas iš saugiausių šalyje. O štai civilinių bylų šiemet mes jau išnagrinėjome virš 1300. Didžiausią civilinių bylų dalį sudaro skolos. Nemažai žmonių turi problemų dėl kreditų grąžinimo greitųjų kreditų bendrovėms. Gerai, kad dabar tokias bylas galima spręsti rašytinio proceso tvarka, priimant teismo įsakymą. Tai palengvina teismo darbą. Rašytinis procesas yra išsigelbėjimas. Tai praktikuojama ir kitose šalyse. Dar vienas nūdienos aspektas – tai mediacija. Mediacija – tai taikus ginčo išsprendimas. Tai vis populiarėjantis ginčų sprendimo būdas. Čia teismas tik patvirtina taikų susitarimą. Mediacija populiarėja pasaulyje, bet čia reikalingos ne tik teisminės žinios, bet ir psichologijos išmanymas. Reikia sugebėti žmones įtikinti, kad rastų sąlyčio taškus ir ateityje po susitarimo neliktų priešpriešos. Kas labai svarbu žmonių tarpusavio santykiuose. Mediacija ypač populiari Izraelyje. Ten žmonės sugeba susitarti ir taip užbaigti teisminį ginčą. Pas mus taip pat gerai vertinamas tų teisėjų darbas, kurie sugeba žmones įtikinti susitarti. Nors dar ir yra, bet jau mažėja ginčų dėl žemės. Tiesą pasakius, tai gana painios bylos. Kartais net į vietą tenka važiuoti įvertinti situaciją, - atsakydami į mano klausimą kalba gerb. Rimvydas Petrauskas ir Aušra Pociuvienė. Pokalbio metu paliečiame ir teisėjo kaip žmogaus būsenas, kai tenka spręsti ginčus tarp pačių artimiausių žmonių. Žinoma, teisėjas negali pasiduoti emocijoms, bet visada norisi, kad žmonės susitartų. Jei to nepavyksta padaryti, tenka bylą spręsti iš esmės.

- Dabar ginčų dėl žemės, miško gerokai mažėja, bet dabar padaugėjo kitokio pobūdžio bylų, kad ir bylos, susijusios su žmonių veiksnumu. Mes buvom įpratę žmogų pripažinti neveiksniu visam laikui, dabar neveiksniu žmogus gali būti pripažintas tam tikrojesrityje, bet po kurio laiko ir tai turi būti peržiūrima. Kadangi mūsų rajone yra kelios socialinės globos įstaigos, tai ir bylų, susijusių su neveiksnumo nustatymu, turime nemažai. Visada buvo ir bus bylų, susijusių su santykiais šeimose. Mažėjant gyventojų, mažėja ir ištuokų. Keista, kad kartais žmonės išgyvenę kelis dešimtmečius sugalvoja skirtis. Tenka nagrinėti ir skyrybų su užsieniečiais bylas. Iš įdomesnių bylų galima paminėti bylą dėl „W“ rašymo. Bet tai jau daugiau su politiniais sprendimais susijusi byla, - apie teisme nagrinėjamas bylas kalba mano pašnekovai.

- O kaip dėl smurto šeimoje bylų? Ar daug jų?

- Šiaip tai įstatymas dėl smurto artimoje aplinkoje buvo reikalingas, bet gal kiek pavėluotai priimtas, bet geriau vėliau negu niekada. Kai tas įstatymas buvo priimtas ir pradėtas taikyti, pamatėme, kad situacija labai prasta, kad smurto šeimose labai daug. Ir kai kuriose šeimose buvo smurtaujama metų metus. Dabar bylų dėl smurto artimoje aplinkoje pradėjo mažėti. Tikėkimės, kad tai įstatymo poveikis. Priimat sprendimą visada analizuojame, vertiname situaciją. Skiriasi ir apribojimo laikas. Svarbu, kad žmonės šiek tiek atšaltų, nekeršytų ant karštųjų. Žinoma, kaip ir visuose žmonių santykiuose būna įvairių peripetijų. Beje, jei anksčiau buvo galima susitaikyti be pasekmių, tai dabar tos pasekmės išlieka. Ir pasikartojus sankcijos bus griežtesnės, - atsakydamas į mano klausimą sako Švenčionių rajonoapylinkės teismo pirmininkas Rimvydas Petrauskas.

Pokalbio pabaigoje palietėme ir transporto priemonių konfiskavimo atvejus Švenčionių rajone. Jų nemažai, bet kartais tas konfiskavimas įžūliems piliečiams mažai padeda. Vieną konfiskuoja, kitą nusiperka pusvelčiui. Palietėme ir ilgai nagrinėjamas bylas. Beje, civilinių bylų nagrinėjimą paspartina ir elektroninės priemonės. Taip vadinamų elektroninių bylų skaičius šiemet Švenčionių rajonoapylinkės teisme pasiekė 600. Kaip ir kitos struktūros, taip ir teismų sistema gyvena reformų laukimu.

- Nuo 2018 m. sausio 1 d. bus stambinami teismai. Neliks tokių struktūrinių vienetų kaip Švenčionių rajono apylinkės teismas. Lietuvoje liks 13 teismų. Mes būsime prijungti prie Vilniaus rajono apylinkės teismo ir čia bus to teismo padalinys. Neliks tokių nedidelių apylinkės teismų pirmininkų. Teismų darbui toks administracinis pertvarkymas įtakos neturės. Tiesiog bus mažiau vadovų, - apie būsimą reformą pasakoja gerb. Rimvydas Petrauskas.

Kalbėdami apie Švenčionių rajonoapylinkės teismo darbo specifiką palietėme ir tokį išskirtinumą, kaip bylos, susijusios su Pabradės užsieniečių registracijos centre ilgiau ar trumpiau gyvenančiais užsienio šalių piliečiais. O pasirodo papildomas krūvis susidaro nemažas. Administracines bylas turėtų nagrinėti specializuoti teismai, bet tenka nagrinėti Švenčionių rajonoapylinkės teismui. Žinoma, teismo gyvenimas – tai ne tik bylų nagrinėjimas, bet vykdomas nemažas šviečiamasis darbas. Bendradarbiavimo sutartis sudaryta su Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija. Dabar vis labiau populiarėja savanorystė teismuose. Savanoriai nekonsultuoja teisiniais klausimais, bet padeda žmonėms geriau jaustis teismuose. O tai iš tiesų opi psichologinė problema. Beje, savanorystė teismuose, kaip sakė gerb. Rimvydas Petrauskas, ypač populiari Norvegijoje, ten ir teismų aplinka jauki. O kaip atsipalaiduoti teisėjui ir kitiems teismo darbuotojams, po didžiulių krūvių? Švenčionių rajono apylinkės teismo pirmininkui Rimvydui Petrauskui puiki atsipalaidavimo priemonė – šachmatai, kurių populiarumas tarp teisėtvarkos sistemoje dirbančių žmonių vis populiarėja. Rengiami įvairūs turnyrai.

Štai toks buvo mūsų pokalbis Švenčionių rajono apylinkės teisme Teismų dienos išvakarėse su teismo pirmininku Rimvydu Petrausku ir teisėjo padėjėja Aušra Pociuviene.

Algis JAKŠTAS