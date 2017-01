Dar žiemos metas... pats sausio vidurys, be siaučiančių pūgų ir sniego vėpūtinių, be varveklių lašėjimo, bet su baltu, tyru ir elegantišku puošnumu – juk tokiu metu nepastovėsi gi prie vartelių su artimu kaimynu, nebent išėjus tą pačią minutę į kiemą nusivalyti apsnigtų takelių, pasiklausi, kaip sveiki gyvi, ar prikūrenami namai, ar kimba. Va, čia įdomiausia vyrams žiemos tema, deja, aš menka pašnekovė šiuo klausimu, nebent kaip smalsi moteris susidomėčiau lydekos svoriu, ir mano kaimynas tai gerai jaučia. O kai pareiškiu užuojautą jo žmonai, kad jai tenka nuvalyti dubenį gražių žiemos ešeriukų, jis po 10 minučių atneša man dubenėlį pasivaišinti šeštadienio laimikiu sakydamas – „visą valandą valiau“. Čia jau derėtų man susigėsti ir atsiimti ne vietoj pareikštą užuojautą, bet, deja, šių metų asmeninio tobulėjimo planuose to nepasirašiau.